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Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции
29.01.2025 13:15
Креативный директор французского модного дома Balenciaga Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции.
Церемония награждения дизайнера прошла в Министерстве культуры Франции. Награду Гвасалия вручила министр культуры Рашида Дати.
Дизайнер был удостоен этой награды за значительный вклад в развитие моды и культуры.
Демна Гвасалия является креативным директором французского дома моды с 2015 года.
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