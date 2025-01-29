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Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции


29.01.2025   13:15


Креативный директор французского модного дома Balenciaga Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции.

Церемония награждения дизайнера прошла в Министерстве культуры Франции. Награду Гвасалия вручила министр культуры Рашида Дати.

Дизайнер был удостоен этой награды за значительный вклад в развитие моды и культуры.

Демна Гвасалия является креативным директором французского дома моды с 2015 года.


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