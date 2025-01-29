

Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции

29.01.2025 13:15





Креативный директор французского модного дома Balenciaga Демна Гвасалия удостоен звания Рыцаря Ордена искусств Франции.



Церемония награждения дизайнера прошла в Министерстве культуры Франции. Награду Гвасалия вручила министр культуры Рашида Дати.



Дизайнер был удостоен этой награды за значительный вклад в развитие моды и культуры.



Демна Гвасалия является креативным директором французского дома моды с 2015 года.





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