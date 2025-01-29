

«Рома» заинтересовалась грузинским нападающим «Лиона»

29.01.2025 14:28





Итальянские и грузинские СМИ сообщают, что клуб серии А «Рома» заинтересован в нападающем сборной Грузии и «Лиона» Георгии (Жорже) Микаутадзе. Спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи вместе с главным тренером Клаудио Раньери активно ищут нападающего и рассматривают два варианта, пишет информационное интернет-издание Sportall.



«У «желто-красных» [так называют футболистов «Ромы»] теперь есть два варианта: либо добавить Лоренцо Лукку из «Удинезе», который является приоритетом для команды, либо обеспечить трансфер Георгия Микаутадзе из «Лиона». Имя Луки также активно связывают с «Миланом», а наши итальянские коллеги пишут, что договориться с «Удинезе» будет непросто, трансфер оценивается примерно в 20-25 миллионов евро», – пишет издание.



По информации разных СМИ, «Лион» не собирается отдавать Георгия Микаутадзе меньше чем за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Лион» могут исключить из Лиги 1 из-за финансовых проблем.





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