

85% населения Гренландии не желает становиться частью США

29.01.2025 14:35





По данным опроса, 85% жителей Гренландии не хотят, чтобы она стала частью США, сообщает Reuters.



Согласно опросу, опубликованному в датской газете Berlingske, 85% гренландцев не хотят, чтобы их арктический остров стал частью США, 6% выступают за, а 9% еще не приняли решение.



Опрос проводила компания Verian по заказу датской газеты и гренландской ежедневной газеты Sermitsiaq.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила полную поддержку принципу уважения международных границ в ходе встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.



«Я рада, что опрос показал, что многие гренландцы хотят продолжить тесное сотрудничество с Данией», — сказала Фредериксен.



По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, Дания увеличивает расходы на оборону в Арктике на 2,1 млрд долларов.





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