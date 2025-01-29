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В парке Рике подросток упал в канаву и погиб
29.01.2025 17:08
В тбилисском парке Рике ученик восьмого класса упал в канаву и погиб на месте.
По информации, распространенной телеканалом «ТВ Пирвели», друзья попытались спасти ребенка, но безрезультатно.
Случай произошел в субботу. Яма, предположительно, была заполнена водой.
Министерство внутренних дел начало расследование по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
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