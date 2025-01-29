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Микаутадзе отказался переходить в итальянскую «Рому»
29.01.2025 18:20
Нападающий сборной Грузии и лионского «Олимпика» Георгий Микаутадзе отклонил предложение о переходе в «Рому».
Как сообщает Foot Mercato, 24-летний нападающий не хочет покидать свой любимый клуб «Олимпик Лион» в текущее трансферное окно, куда он перешел всего 6 месяцев назад.
Интерес со стороны «Ромы» был, однако после отказа игрока можно сказать, что о сделке не может быть и речи. Интерес к Микаутадзе проявлял и «Галатасарай», однако и в этом случае отказ игрока оказался решающим.
В 27 матчах, сыгранных за «Лион» во всех турнирах в этом сезоне, Микаутадзе забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с французским клубом действует до лета 2028 года.
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