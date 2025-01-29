

У Мзии Амаглобели отмечается легкое повреждение кожи, вероятно, это вызвано голоданием - адвокат

29.01.2025 19:49





Пенитенциарная служба не предоставляет нам медицинские документы о Мзии, вчера у нее взяли анализ крови, и мы пока еще не знаем ответа, - заявил адвокат основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели Джумбер Катамадзе в беседе с «Интерпрессньюс».



По словам Катамадзе, по Мзии визуально ничего не заметно, только легко повреждена кожа, что, по словам адвоката, является следствием нескольких дней голодовки.



«В плане здоровья ничего не изменилось, визуально она выглядит так же, только на коже отмечается легкое повреждение, что, вероятно, вызвано голоданием. Пенитенциарная служба не предоставляет нам медицинскую документацию о ней, чтобы мы могли более детально понять, какие изменения произошли в ее здоровье. Вчера у нее взяли анализ крови, и мы не знаем ответа. Все еще ждем, когда пенитенциарная служба предоставит нам информацию», — сказал Джумбер Катамадзе.





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