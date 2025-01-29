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«Вернуть Общественный вещатель народу» - акция под этим лозунгом проходит у ОВГ


29.01.2025   20:29


«Вернуть Общественный вещатель народу» - под этим лозунгом проходит акция протеста у здания Общественного вещателя Грузии.

Участники акции требуют предоставить эфир народу и заявляют, что голос общества в эфире Общественного вещателя не слышен.

На месте собрались сторонники и единомышленники основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.

Они требуют освобождения Мзии Амаглобели и всех задержанных в период акций.

Позже демонстранты планируют пройти маршем от территории телевидения к зданию парламента, где уже 63-й день продолжаются непрерывные протесты.


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