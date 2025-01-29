

«Вернуть Общественный вещатель народу» - акция под этим лозунгом проходит у ОВГ

29.01.2025 20:29





«Вернуть Общественный вещатель народу» - под этим лозунгом проходит акция протеста у здания Общественного вещателя Грузии.



Участники акции требуют предоставить эфир народу и заявляют, что голос общества в эфире Общественного вещателя не слышен.



На месте собрались сторонники и единомышленники основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.



Они требуют освобождения Мзии Амаглобели и всех задержанных в период акций.



Позже демонстранты планируют пройти маршем от территории телевидения к зданию парламента, где уже 63-й день продолжаются непрерывные протесты.





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