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«Вернуть Общественный вещатель народу» - акция под этим лозунгом проходит у ОВГ
29.01.2025 20:29
«Вернуть Общественный вещатель народу» - под этим лозунгом проходит акция протеста у здания Общественного вещателя Грузии.
Участники акции требуют предоставить эфир народу и заявляют, что голос общества в эфире Общественного вещателя не слышен.
На месте собрались сторонники и единомышленники основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.
Они требуют освобождения Мзии Амаглобели и всех задержанных в период акций.
Позже демонстранты планируют пройти маршем от территории телевидения к зданию парламента, где уже 63-й день продолжаются непрерывные протесты.
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