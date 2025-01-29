

Помещенный в клинику «Вивамед» заключенный не смогу побеседовать с представителем Омбудсмена из-за состояния здоровья

29.01.2025 20:40





Народный защитник распространяет заявление о заключенном, помещенном в клинику «Вивамед» с тяжелыми повреждениями.



Согласно заявлению, представитель Народного защитника побывал в «Вивамеде», где встречался с заключенными пенитенциарного учреждения и представителями администрации, однако не смог побеседовать непосредственно с заключенным, помещенным в «Вивамед», из-за состояния его здоровья.



«29 января 2025 года в СМИ распространилась информация о помещении в клинику «Вивамед» одного из заключенных с тяжелыми повреждениями. Соответственно, в связи с высоким общественным интересом, сообщаем, что представитель Народного защитника побывал в клинике для проверки состояния заключенного и беседы с медицинским персоналом. Для получения необходимой информации представитель Народного защитника также встретился с заключенными и представителями администрации пенитенциарного учреждения, из которого 23 января пострадавший обвиняемый был доставлен в клинику. К сожалению, побеседовать непосредственно с заключенным, находящимся в «Вивамеде», не удалось из-за состояния его здоровья.



Мы воздерживаемся от обнародования деталей информации, собранной аппаратом, с одной стороны, в целях защиты особых персональных данных, а с другой стороны, для эффективного мониторинга текущего расследования.



Аппарату Народного защитника известно, что начато расследование с целью установления причин возникновения повреждений заключенного. Народный защитник призывает следствие в кратчайшие сроки расследовать факт и установить причины получения травм и ухудшения состояния здоровья заключенного.



Кроме того, как известно аппарату, члены семьи заключенного указывают, что пенитенциарная служба предоставила им информацию о произошедшем со значительным опозданием. Аппарат Народного защитника изучит и этот вопрос.



Народный защитник надеется, что состояние здоровья заключенного вскоре улучшится. Аппарат продолжит надзор за защитой его прав», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





