

У Конституционного суда произошло физическое противостояние между протестующими и правоохранителями

29.01.2025 22:47





У здания Конституционного суда Грузии физическое противостояние между протестующими и правоохранителями.



Полиция, применив силу, разобрала палатку, установленную на тротуаре протестующими.



Со стороны протестующих в их адрес слышны выкрики: «Позор!», «Полиция-насильник!»



«В управлении к Мзии Амаглобели применили физическое насилие. Вы насильник», — обратилась к начальнику полиции Григолу Беселия участница акции протеста Циала Катамидзе.



Со своей стороны Григол Беселия обвинил Циалу Катамидзе в распространении лжи.



«Вы лжете», — сказал Григол Беселия.





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