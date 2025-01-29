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У Конституционного суда произошло физическое противостояние между протестующими и правоохранителями


29.01.2025   22:47


У здания Конституционного суда Грузии физическое противостояние между протестующими и правоохранителями.

Полиция, применив силу, разобрала палатку, установленную на тротуаре протестующими.

Со стороны протестующих в их адрес слышны выкрики: «Позор!», «Полиция-насильник!»

«В управлении к Мзии Амаглобели применили физическое насилие. Вы насильник», — обратилась к начальнику полиции Григолу Беселия участница акции протеста Циала Катамидзе.

Со своей стороны Григол Беселия обвинил Циалу Катамидзе в распространении лжи.

«Вы лжете», — сказал Григол Беселия.


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