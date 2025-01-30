

Заключенный Глданской тюрьмы избит до полусмерти, власти молчат

30.01.2025 11:49





Заключенный Глданской тюрьмы попал в реанимацию после жестоко избиения. Родные мужчины подозревают, что произошедшее было «политической местью» и требуют разъяснений от руководства пенитенциарного учреждения.





По данным телеканала Pirveli, избит 45-летний Иосиф Горгадзе, обвиняемый в смертельном ДТП на трассе у поселка Цалка. По данным следствия, в ночь на 24 октября 2024 года мужчина насмерть сбил четырех человек, стоявших на обочине. СМИ сообщали, что они были сторонниками «Грузинской мечты» и возвращались с предвыборного митинга правящей партии в Тбилиси.



29 января близкие Горгадзе устроили протестную акцию у Глданской тюрьмы. Журналистам они сообщили, что об избиении мужчины им сообщил его сокамерник, а администрация скрывала факт на протяжении недели. Семья не верит , что избиение произошло без ведома надзирателей.



«Это было целенаправленным убийством… Пусть администрация выйдет и объяснят нам, как и почему это произошло», — сказал один из участников митинга.



Описывая состояние пострадавшего, близкие называют его «полумертвым». По их словам, у мужчины диагностированы перелом черепа и отек мозга, а одна почка отказала.



«Каждую минуту я готов к тому, что мне могут позвонить и сказать, что его больше нет», — говорит родственник.



С 23 января Горгадзе находится в тбилисской клинике «Вивамед». Врачи сообщили журналистам, что пациент остается на искусственном дыхании. Прогнозов они не дают.



Офис Народного защитника Грузии сообщил, что его представители поговорили с врачами и тюремной администрацией. Однако из-за состояния Горгадзе допросить его не удалось. В аппарате подчеркнули, что семья получила официальное уведомление о случившемся с существенным опозданием.



Министерство юстиции Грузии отвергает обвинения в насилии со стороны надзирателей. Там назвали сообщения СМИ «клеветой и попыткой дискредитации».



Об обстоятельствах произошедшего ведомство ничего не сказало. Согласно заявлению Специальной пенитенциарной службы, 23 января «состояние здоровья обвиняемого ухудшилось», после чего администрация тюрьмы вызвала «скорую» и его перевели в гражданскую клинику. Ведомство заявило, что начато расследование.



Источник: Новости - Грузия

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