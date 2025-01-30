

Протестующие в Батуми провели ночь в палатках

30.01.2025 11:51





Протестное движение в Грузии, продолжающееся уже 63 дня, не ослабевает. В Батуми участники акции установили палатки у здания Конституционного суда, где провели ночь в знак протеста. Помимо требований о проведении новых выборов и освобождении политзаключенных, протестующие также настаивают на предоставлении статуса пострадавшей Мзии Амаглобели, основательнице независимых изданий Batumelebi и Netgazeti, а также требуют отстранения от должности начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.



Ранее протестующие пытались установить более крупную палатку, однако полиция силой демонтировала её и фактически изъяла. В ответ участники акции принесли две более легкие конструкции, которые были установлены на тротуаре у здания суда, несмотря на сопротивление правоохранителей.



Ночью в прилегающих к акции районах дважды появлялись отряды специального назначения МВД Грузии. Однако силовики не предприняли активных действий против протестующих.



Ситуация остается напряженной, и участники акции заявляют, что не намерены покидать улицы до выполнения их требований.



Международное сообщество внимательно следит за событиями в Грузии. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал к немедленному освобождению Мзии Амаглобели, а Министерство иностранных дел Норвегии выступило с аналогичным заявлением. Кроме того, ПАСЕ выразила «обеспокоенность нарушениями свободы собраний и выражения мнений», а также преследованием оппозиции и гражданского общества в Грузии.





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