

«Иванишвили превращает государство в сейф для своего капитала» - Директор Центра социальной справедливости

30.01.2025 14:39





«Иванишвили превращает государство в сейф для своего капитала» — так Тамта Микеладзе, директор Центра социальной справедливости, прокомментировала заявление Transparency International о том, что олигарх Бидзина Иванишвили и члены его семьи активно переводят свой капитал из офшоров в Грузию.



Микеладзе заявила, что Бидзина Иванишвили подчинил государство своим личным интересам, включая судебную и налоговую системы, и стремится вывести капитал из-под контроля, чтобы бюджет не получал налоговых поступлений.



Она отметила, что такое поведение свидетельствует о том, что Иванишвили не только не инвестировал в страну, но, напротив, использовал политическую власть исключительно в своих корыстных целях, обогащаясь за её счёт.



По её словам, его бизнес-интересы охватывают недвижимость, гидроэлектростанции и криптовалюту, а в его собственности находится более 300 объектов недвижимости в стратегически важных и рекреационных зонах Грузии.



Его стремление сохранить политическую власть в Грузии только усилится, и он пойдёт на всё. Это также качественно изменит его борьбу против общества,

— говорит Микеладзе.





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