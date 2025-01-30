

Экс-директор Дманисского драмтеатра начал голодовку с требованием новых выборов

30.01.2025 14:43





Бывший директор Дманисского государственного драматического театра Лаша Чхвимиани начал голодовку в машине перед зданием местной мэрии.



«Здесь, перед мэрией Дманиси, под их видеонаблюдением, я буду сидеть в своей машине на парковке и буду голодать до тех пор, пока не освободят незаконно заключенных, буду голодать до тех пор, пока не будут назначены новые выборы», — написал он в соцсети Facebook.



Чхвимиани отмечает, что нарушений, которые он «видел собственными глазами в Дманиси, достаточно, чтобы потребовать проведения новых выборов»:



«Время, когда мы терпели несправедливость, должно закончиться».



Лаша Чхвимиани возглавлял Дманисский государственный драматический театр имени Зинаиды Кверенчхиладзе с 2017 по 2022 год. Он был единственным кандидатом на пост руководителя театра в 2022 году. Тогдашний министр культуры Теа Цулукиани, которую представители сферы культуры обвинили в репрессиях, объявила конкурс несостоявшимся.



В Грузии уже 63-й день проходят акции протеста. Сотни людей были задержаны по разным административным делам. По информации грузинских СМИ, после парламентских выборов 2024 года не менее 45 демонстрантов были задержаны по уголовным статьям.



43 из них были задержаны после того, как 28 ноября «Грузинская мечта» приняла решение приостановить процесс интеграции в ЕС, за которым последовала непрерывная волна протестов. Последняя задержанная - Мзия Амаглобели, директор «Батумелеби» и «Нетгазети», была задержана 12 января. С момента задержания она объявил голодовку. Как заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии, жизнь Амаглобели находится в опасности.





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