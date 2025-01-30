

Правозащитницу оштрафоали на 500 лари за ношение камня

30.01.2025 15:53





Телеведущая, правозащитница и одна из директоров Tbilisi Pride Ана Субелиани была оштрафована судом на 500 лари (~$175) за ношение камня.



Ана пишет: «Вышла из суда. Меня оштрафовали на 500 лари за ношение камня, потому что, оказывается, несмотря на то, что у них нет оснований предполагать, что я намеревалась причинить кому-то вред этим предметом, он все равно потенциально мог быть использован с этой целью. ))



На фоне всего того ужаса, который происходит в стране, я не сочла нужным звать журналистов, но теперь думаю, что зря. Вероятно, мне еще не раз придется пройти через это, и каждый раз я буду использовать возможность, чтобы заставить представителей МВД и судью вновь закончить заседание с опущенными головами и стыдом на лице, как это было сегодня (хотя в начале они вели себя с крайней высокомерностью). Пусть снова оправдываются представители министерства, как сегодня, мол, «что они могут сделать, они ничего не могут», пусть слушают рассказанные мною тяжелые истории, опускают головы и чуть ли не прячутся под стол!



Несправедливый суд, бойся силы народа!



В конце я даже включила саундтрек из цирка 🙃

Спасибо за вдохновение активистам из Зугдиди »





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