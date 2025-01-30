

GYLA: Амаглобели уже трудно проходить расстояние до места встречи с адвокатом

30.01.2025 17:57





Как заявили в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), состояние здоровья Мзии Амаглобели ухудшается, однако, несмотря на многочисленные запросы, защита до сих пор не имеет доступа к медицинской документации, касающейся ее здоровья.



«Соответствующие органы не предоставляют нам информацию о состоянии ее здоровья, что вызывает особую тревогу, поскольку, по оценке адвокатов, ей уже трудно проходить расстояние до места встречи с адвокатом.



Мзия Амаглобели голодает уже 19-й день. О ее голодовке уведомлены как администрация учреждения, где она содержится, так и Народный защитник.



Медицинский представитель Народного защитника провел определенные исследования, однако конкретная информация об исследованиях и их результатах неизвестна. Правда, закон устанавливает правила ухода за голодающим обвиняемым, однако у нас нет информации о том, насколько качественно осуществляется уход за ведущей полную голодовку Мзией Амаглобели.



Тем более, что у него есть хронические заболевания, серьезные проблемы со зрением, и могут быть риски их обострения», — говорится в заявлении GYLA.



Ассоциация молодых юристов Грузии обращается к Народному защитнику с призывом в рамках своих полномочий осуществлять постоянный контроль за состоянием здоровья Амаглобели.



GYLA также призывает Омбудсмена предоставить полную медицинскую документацию, имеющуюся в его распоряжении, касающуюся Мзии Амаглобели, а также запросить у Пенитенциарной службы все документы, касающиеся голодовки Мзии Амаглобели и состояния ее здоровья, и предоставить их копии.



«Исходя из того, что Амаглобели ведет голодовку, оценить соответствие управления состоянием ее здоровья на соответствие требованиям, установленным соответствующими нормативными актами.



Кроме того, на этом этапе уже важно оценить, нуждается ли она в многопрофильной помощи и насколько готово учреждение, в котором она находится, оказывать всю необходимую медицинскую помощь;



Обеспечить, чтобы представитель/врач ежедневно посещал заключенную, объявившую голодовку, и следил за ее здоровьем.



Ассоциация молодых юристов США (GYLA) требует немедленных действий для предотвращения дальнейшего ухудшения здоровья Мзии Амаглобели и возможных необратимых последствий», — указано в заявлении организации.





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