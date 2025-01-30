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Тбилисский городской суд оставил в заключении обвиняемых в повреждении камер видеонаблюдения
30.01.2025 18:02
Тбилисский городской суд оставил в заключении Даниэля Мумладзе и Гурама Хуташвили, обвиняемых в повреждении камер видеонаблюдения на проспекте Руставели во время протестных акций.
Оба мужчины признали свою вину. Они также высказали готовность возместить нанесенный ущерб. Защита просила изменить меру пресечения для обвиняемых с заключения на залог.
Достичь процессуального соглашения не удалось. Обвинение настаивает, что существует риск совершения новых преступлений и сокрытия обвиняемых.
Суд отказался учесть семейные обстоятельства молодых мужчин. Мумладзе содержит жену и маленького ребенка. Семья Хуташвили – социально незащищенная и зависит от его небольшого заработка.
Обоим грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
Речь идет об инциденте 4 декабря. Мумладзе задержали через несколько дней, 9 декабря, Хуташвили – 11-го. Мужчины были знакомы, оба работали в популярной хинкальной недалеко от парламента. Они оказались в центре протеста, когда возвращались с работы 4 декабря. Мужчины рассказывают, что двое демонстрантов в масках и с лестницей в руках попросили помочь сбить несколько камер видеонаблюдения, на что они согласились.
До сих пор личности инициаторов не установлены.
Прокуратура распространила кадры, которые подтверждают версию обвиняемых. Никаких других доказательств в деле нет.
* Протестные акции вспыхнули в Грузии 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей приостановить переговоры по членству в ЕС. За 64 дня выступлений более 40 демонстрантов задержали по обвинению в уголовных преступлениях и несколько сотен человек по административным статьям.
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