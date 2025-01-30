

Перекрыть дорогу у Tbilisi Mall собираются протестующие 2 февраля

30.01.2025 18:32





Перекрыть дорогу у Tbilisi Mall собираются протестующие 2 февраля. Анонс акции опубликован в группе Daitove. Требования протестующих неизменны — свобода политзаключенным и новые парламентские выборы.



«Режим должен еще раз почувствовать, что протест расширяется и становится всё активнее! Ждем всех в Tbilisi Mall», — сказано в анонсе.



Tbilisi Mall находится на выезде из Тбилиси, по дороге которую планируют перекрыть протестующие можно уехать в разные регионы Грузии.



Контекст. По принятым в конце 2024 года поправкам в КоАП Грузии штрафы за перекрытие дороги без достаточного количества демонстрантов выросли до 5000 лари. Кто и как определяет достаточное число демонстрантов, в кодексе не закреплено.





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