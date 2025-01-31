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Протестующие планируют перекрыть дорогу на выезде из Тбилиси
31.01.2025 10:36
Протестующие в Тбилиси 2 февраля планируют перекрыть дороги на въезде и выезде из города. Анонс соответствующей акции опубликован в фейсбук-группе Daitove.
Согласно сообщению, в 16:00 граждане соберутся у торгового центра Tbilisi Mall на аллее Агмашенебели. Требования акции – назначение новых парламентских выборов и освобождение ранее задержанных демонстрантов.
«Режим должен вновь почувствовать, что протест расширяется и становится более эффективным», — сказано в анонсе.
Парламент Грузии, собравшийся по итогам спорных выборов, в конце 2024 года ужесточил правила проведения митингов. Поправки в административный кодекс приняли в ускоренном режиме на фоне масштабных протестов, вспыхнувших в стране после того, как «Грузинская мечта» отказалась от переговоров по вступлению в ЕС.
В частности, штрафы за перекрытие дороги увеличили с 500 до 5 тысяч лари, а для организаторов — с 5 тысяч до 15 тысяч лари. Занимать проезжую часть демонстранта разрешается только в том случае, если тротуар не вмещает всех участников собрания.
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