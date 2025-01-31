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Анастасия Губанова принесла Грузии золотую медаль на ЧЕ по фигурному катанию


31.01.2025   10:56


Представительница Грузии Анастасия Губанова по результатам короткой программы завоевала малую золотую медаль на континентальном первенстве в Таллине.

С 29 января по 2 февраля в столице Эстонии проходит чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года.

За короткую программу Губанова получила от судей 68,99 балла. С произвольной программой спортсменка выступит 31 января.


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