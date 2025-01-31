

Анастасия Губанова принесла Грузии золотую медаль на ЧЕ по фигурному катанию

31.01.2025 10:56





Представительница Грузии Анастасия Губанова по результатам короткой программы завоевала малую золотую медаль на континентальном первенстве в Таллине.



С 29 января по 2 февраля в столице Эстонии проходит чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года.



За короткую программу Губанова получила от судей 68,99 балла. С произвольной программой спортсменка выступит 31 января.





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