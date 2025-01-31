

«Умру за правду!» – в Дманиси начинается голодовка перед зданием мэрии

31.01.2025 12:19





В Дманиси протест переходит в новую фазу – активист объявил голодовку перед зданием мэрии, требуя освобождения невиновных заключённых.



«Я не прекращу протест, буду голодать, пока все невиновные люди не будут освобождены! Я умру за правду!» – заявил он.



Этот протест проходит на фоне массового протестного движения по всей Грузии, которое длится уже более двух месяцев и требует проведения новых выборов, освобождения политзаключённых и восстановления демократических процессов в стране.



Местная полиция пока не дала комментариев, однако известно, что в ходе предыдущих подобных акций правоохранительные органы пытались демонтировать палатки и ограничить протест.



Участник акции призывает граждан, и международное сообщество обратить внимание на продолжающиеся репрессии в стране.





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