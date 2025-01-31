|
|
|
«Умру за правду!» – в Дманиси начинается голодовка перед зданием мэрии
31.01.2025 12:19
В Дманиси протест переходит в новую фазу – активист объявил голодовку перед зданием мэрии, требуя освобождения невиновных заключённых.
«Я не прекращу протест, буду голодать, пока все невиновные люди не будут освобождены! Я умру за правду!» – заявил он.
Этот протест проходит на фоне массового протестного движения по всей Грузии, которое длится уже более двух месяцев и требует проведения новых выборов, освобождения политзаключённых и восстановления демократических процессов в стране.
Местная полиция пока не дала комментариев, однако известно, что в ходе предыдущих подобных акций правоохранительные органы пытались демонтировать палатки и ограничить протест.
Участник акции призывает граждан, и международное сообщество обратить внимание на продолжающиеся репрессии в стране.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна