

Полиция задержала активиста и участника протестного движения в Зугдиди

31.01.2025 12:36





30 января полиция задержала активиста и участника протестного движения в Зугдиди Шалву Эсартия.



Как сообщила в Facebook активистка и член партии «Дроа» Мариам Сичинава, Эсартия был вызван в полицейский участок для получения административного протокола, однако там его задержали за отказ сдать мобильный телефон при входе.



«Полиция требовала от него сдать телефон, на что Шалва ответил отказом. Теперь ему предъявляют обвинения по двум статьям: 173-й – неподчинение законному требованию полиции и 174-й – появление на акции с закрытым лицом», – пишет Сичинава.



По словам супруги задержанного, Марики Надарая, Шалва Эсартия находится в изоляторе в Поти. «Он чувствует себя бодро. Адвокат уже встретился с ним, по его словам, никакого насилия не применялось», – заявила Надарая.



Шалва Эсартия стал вторым знаменосцем протестов, которого задержала полиция. Ранее в Батуми был арестован Темур Катамадзе (Джафар Илмаз), который в знак протеста объявил голодовку в тюрьме.



В Зугдиди, Батуми, Кутаиси, Тбилиси и других городах Грузии уже более двух месяцев проходят массовые проевропейские протесты. Несмотря на задержания активистов, нападения, разгоны акций полицией и спецназом, протестное движение не прекращается.





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