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Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали бронзовыми призерами ЧЕ по фигурному катанию


31.01.2025   14:15


Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали бронзовые медали в парном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию.

После короткой программы Метелкина и Берулава оказались на девятом месте с результатом 57,03 балла. Пара набрала 134,85 балла в произвольной программе, набрав в общей сложности 191,88 балла, и в итоге заняла третье место.

Немецкая пара Минерва Фабьен Хассе и Никола Володин завоевала титул чемпионов Европы, а итальянцы Сара Конти и Николо Макки завоевали серебряные медали.

Напомним, что после короткой программы на чемпионате Европы Ника Эгадзе занимает второе место в мужском турнире, а Анастасия Губанова — первое место. Губанова выступит в произвольной программе 31 января, а Эгадзе выступит перед зрителями 1 февраля.

31 января в ритмических танцах от Грузии выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин.


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