

Акции солидарности с задержанными демонстрантами пройдут сегодня в Грузии

31.01.2025 15:11





Акции в поддержку задержанных во время протестов пройдут сегодня в Тбилиси и других городах Грузии.





В столице под слоганом «Свободу узникам совести» граждане соберутся в 19:00 на трех локациях – площадь Марджанишвили, первый корпус Тбилисского госуниверситета и двор Общественного вещателя. Они проведут шествия к парламенту Грузии.



«В тюрьме Иванишвили находятся 53 узника совести. Их освобождение — одно из главных требований протеста», — говорится на странице акции в Facebook.



К маршам присоединяется родственники задержанных. Накануне встречу с ними провел посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, а также сотрудники представительства. Герчинский выразил солидарность с демонстрантами, находящимися в предварительном заключении.



«Никто не должен наказываться за отстаивание наших общих демократических ценностей. Европейский союз выражает свою полную солидарность со всеми несправедливо задержанными и призывает к их освобождению. Справедливость должна восторжествовать. Безнаказанности необходимо положить конец», — говорится в сообщении представительства, опубликованном по итогам встречи в Facebook.



В Батуми марш начнется в 16:00 от главного городского стадиона, а в 19:00 протестующие соберутся у Конституционного суда. Сегодня вечером протестные митинги также пройдут в Зугдиди, Кутаиси, Телави, Ахалцихе и Ахмета.



Протесты в Грузии продолжаются уже 64-й день. Они начались 28 октября 2024 года в ответ на решение «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по членству в ЕС. За это время задержаны по уголовным статьям были задержаны не менее 45 участников акций. В их числе медиа-менеджер Мзия Амаглобели, основательница изданий Batumelebi и Netgazeti, которая продолжает голодовку в тюрьме уже 20 дней.



Политзаключенными протестующие также считают задержанных во время послевыборных протестов в ноябре 2024 года и во время протестов против закона об иноагентах прошлой весной.





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