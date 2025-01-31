

Протоиерей Георгий призвал смягчить обвинение, предъявленное Мзии Амаглобели

31.01.2025 15:21





Протоиерей Грузинской православной церкви Георгий Церодзе обратился к прокуратуре с призывом смягчить обвинение предъявленное основательнице онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели.



«Смягчите обвинение.



Вам хорошо известно, что в этой ситуации и по данному действию, возбуждение уголовного дела и заключение под стражу является местью, и, фактически назначение наказания. (И так происходит не только в отношении Мзии Амаглобели).



Уступите место правосудию», — призвал Георгий Церодзе.



Ранее представители правозащитных организаций заявили о росте политически мотивированных арестов в Грузии. Согласно их данным, с 26 октября 2024 года по сегодняшний день за административные правонарушения были задержаны 500, а за уголовные – 44 участников прозападных акций.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 28 января опубликовало заявление независимых экспертов этого ведомства, которые призвали грузинские власти «расследовать утверждения о чрезмерном применении силы, пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также о произвольных задержаниях мирных демонстрантов и работников СМИ» во время акций протеста в ноябре и декабре 2024 года и принять конкретные меры по предотвращению дальнейшего насилия.



Дело Мзии Амаглобели



Политически мотивированным правозащитники также считают арест основательницы онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели, которая в знак протеста объявила голодовку в тюрьме.



Суд отказался отпустить ей под залог. Амаглобели обвиняют по статье о нападении на полицейского, что, согласно УК Грузии, карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



Причем, в ночь на 11 января Мзию Амаглобели задержали дважды, первый раз за наклеивание плаката, а второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, что было заснято на камеру. Оппоненты властей говорят, что это не может быть основанием для отказа в залоге, и что так как полицейский не пострадал, на практике такие дела обычно не имеют продолжения. Соответственно, оппозиционно настроенная часть грузинской общественности считает, что Амаглобели задержали незаконно, только по той причине, что она представляет независимые СМИ.



В городах Грузии ежедневно проходят акции солидарности Амаглобели.



В свою очередь, Представительство Евросоюза в Грузии призвало к немедленному освобождению журналистки. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сказал, что шокирован делом Амаглобели.



«Предварительное заключение по уголовному обвинению против женщины средних лет…которая якобы «побила» полицейского! В то время как мы все видели жестокие избиения — женщин избивали люди в масках, и никто не был привлечён к ответственности. Это беспрецедентно… То, что происходит в Тбилиси и других городах последние 60 дней, абсолютно беспрецедентно. А также полное отсутствие желания властей выслушать людей», — сказал 28 января Герчинский.



В поддержку Амаглобели заявление сделала лауреат Нобелевской премии мира, журналистка Мария Ресса, чью книгу «Как одолеть диктатора» Мзия Амаглобели держала в руках на судебном заседании по собственному делу.



Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили также призвала освободить грузинскую журналистку, противостоящую пророссийской политике правительства правящей «Грузинской мечты»



«Свободу Мзии Амаглобели. Она — наша совесть, наше лицо, наша гордость перед лицом репрессий, противостоящая попыткам режима Иванишвили втянуть Грузию в состав России!» — написала Зурабишвили в соцсети «Х».





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