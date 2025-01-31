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В Батуми проходит акция протеста с требованием освободить Мзию Амаглобели
31.01.2025 20:14
В Батуми проходит акция протеста.
«Свободу Мзии Амаглобели и политзаключенным» — такой лозунг скандируют собравшиеся возле Батумского стадиона.
Протестующие на т.н центральной автомагистрали двигаются по пешеходным переходам и показывают баннеры проезжающим водителям. На акции слышны призывы через мегафоны и гудки.
На месте мобилизована полиция.
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