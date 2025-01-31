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В Батуми проходит акция протеста с требованием освободить Мзию Амаглобели


31.01.2025   20:14


В Батуми проходит акция протеста.

«Свободу Мзии Амаглобели и политзаключенным» — такой лозунг скандируют собравшиеся возле Батумского стадиона.

Протестующие на т.н центральной автомагистрали двигаются по пешеходным переходам и показывают баннеры проезжающим водителям. На акции слышны призывы через мегафоны и гудки.

На месте мобилизована полиция.


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