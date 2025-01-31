

Экстрадиционный арест Афгана Садыгова был продлен еще на 3 месяца

31.01.2025 20:21





Экстрадиционный арест азербайджанского журналиста Афгана Садыгова был продлен еще на 3 месяца. Это решение было принято судьей Тбилисского городского суда Лелой Маридешвили.



Представитель Садыгова, Кети Чутлашвили из организации "Центр социальной справедливости", ходатайствовала о его освобождении под залог 10 000 лари, однако суд отклонил данное ходатайство.



Как сообщает, супруга основателя и главного редактора оппозиционного азербайджанского Azel TV, Афган Садыгов продолжает голодать в тюрьме.



1 ноября 2024 года адвокаты журналиста потребовали отмены экстрадиционного ареста, но судья Арсен Калатозишвили не удовлетворил это требование. Также были отклонены ходатайства о залоге и личной поручительстве.



Во время судебного заседания Садыгов говорил о преступной схеме, о которой он подготовил пять репортажей, и заявил, что это и стало причиной его ареста.



"Я никогда не совершал уголовных преступлений, я просто критиковал Алиева [президента Азербайджана] и раскрывал его преступления", — сказал Садыгов на заседании суда в ноябре.



15 января Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан, сообщает Центр социального правосудия.



Афган Садыгов является главным редактором азербайджанского сайта Azel TV. Он активно писал о коррупции и острых социальных проблемах в Азербайджане, а также критиковал правительство страны. Именно из-за этого он дважды подвергался аресту в Азербайджане по политическим мотивам. Во время заключения в Азербайджане он уже голодал, что ухудшило его состояние здоровья. Журналист приехал в Грузию для лечения. Был арестован 3 августа.







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