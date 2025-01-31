

Финансируемые международными донорами проекты жизненно важны для Грузии - инфекционист Майя Буцашвили

31.01.2025 20:26





Инфекционист Майя Буцашвили в соцсетях комментирует радость партии "Грузинской мечты" по поводу приостановки программ USAID: «Ждите проектов, финансируемых из России».



Как отмечает врач, проекты, финансируемые международными донорами, жизненно важны для Грузии.



"Я все думаю, что меня уже ничем не удивить, но все равно сталкиваюсь с поразительными вещами. В Facebook наткнулась на довольный пост какого-то «коца» (сторонника «Грузинской мечты»), в котором говорится о закрытии в Грузии программ США (USAID и других доноров). В комментариях – сплошной восторг и победоносные крики.



Это действительно удивительно – чему они радуются? Остановке услуг, жизненно необходимых для здоровья множества людей, в том числе лиц с ограниченными возможностями? Закрытию проектов по профилактике и контролю инфекционных заболеваний, которые критически важны для нашей страны? Я уже молчу о том, сколько всего USAID и CDC сделали здесь. И это только в сфере здравоохранения – в других сферах тоже реализовано множество проектов.



Как вы помните, приостановка этих программ началась из-за политических событий в Грузии, а теперь к этому добавилось и общее решение Трампа.



<> Они радуются остановке проектов, которые нужны для здоровья их же сограждан, просто потому, что «Европа и Америка – наши враги».



Ждите проектов, финансируемых из России. Они даже о себе позаботиться не могут – по уровню распространения некоторых инфекций уже обгоняют страны Африки", – пишет Буцашвили.



«Надеемся, что приостановка не ограничится лишь тремя месяцами» – заявил премьер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе о пересмотре внешней помощи Дональдом Трампом.



Напомним, несколько дней назад И.о. главы Управления по управлению и бюджету США заявил, что федеральное финансирование будет приостановлено до тех пор, пока администрация Трампа не пересмотрит все гранты и кредиты, чтобы убедиться, соответствуют ли они приоритетам президента.



Приостановка финансирования касается также внешней помощи и средств, выделяемых неправительственным организациям. Однако за несколько минут до вступления распоряжения в силу федеральный судья временно заблокировал указ Трампа о прекращении финансирования. Это решение будет действовать до 5:00 утра 3 февраля.



Стоит отметить, что USAID финансирует в Грузии множество проектов, включая образовательные. Агентство поддерживает более 35 программ, направленных на усиление устойчивости страны к внешнему влиянию, укрепление демократических достижений, создание высокооплачиваемых рабочих мест и обеспечение экономического роста.







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