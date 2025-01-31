

Несовершеннолетние осужденные женщины в пенитенциарных учреждениях будут изучать веб-разработку

31.01.2025 20:34





Несовершеннолетние осужденные женщины в пенитенциарных учреждениях будут изучать веб-разработку – об этом в эфире BMGTV, рассказала основательница Re:school Саломе Мгеладзе.



По ее словам, компания активно работает в направлении корпоративной социальной ответственности и уже реализовала несколько подобных проектов.



До сих пор одна из программ была осуществлена на оккупированных территориях, а текущий проект включает переобучение осужденных женщин с последующим трудоустройством.



Новый же проект, который анонсирует Мгеладзе, касается подготовки несовершеннолетних осужденных, которые после отбытия наказания смогут устроиться на работу.



"Три недели назад мы посетили пенитенциарное учреждение, встретились с несовершеннолетними осужденными, и с марта начнем их обучение веб-разработке. Это очень важный проект, потому что они находятся на ключевом этапе своей жизни, и мы хотим показать им, сколько возможностей у них есть, и изменить их будущее, как это произошло в случае осужденных женщин.



Проект стартует в марте и подготовит 10 несовершеннолетних осужденных. Мы уже дважды встречались с ними лично, и у них очень большие ожидания. Надеюсь, он оправдает себя, и сразу после освобождения мы поможем им с трудоустройством", – заявила Саломе Мгеладзе.



Кроме того, компания планирует открыть четвертый филиал в этом году. В настоящее время филиалы Re:school работают в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а в связи с растущим спросом в регионах новый филиал откроется в Гори. Однако, как отмечает Мгеладзе, поиск кадров в регионах остается серьезным вызовом, что усложняет процесс открытия нового отделения.





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