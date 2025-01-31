

Грузия готова принять Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль - Хабарели

31.01.2025 22:20





В Грузии создана важнейшая инфраструктура для развития зимних видов спорта. Построены два совершенно новых ледовых катка международного стандарта — один в Тбилиси, другой в Батуми, а в Бакуриани создана уникальная соревновательная арена для биатлона и лыжных гонок. Об этом заявил председатель организационного комитета Европейского зимнего олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025» Мамука Хабарели.



По его словам, Грузия практически готова к проведению соревнований, и в рамках фестиваля страну посетят около 1000 спортсменов из 45 стран.



«Мы представили премьер-министру детальную информацию. Организационный комитет практически завершил подготовку к проведению соревнований. Наша команда уже занимается обустройством соревновательных арен. Первые делегации прибудут в Грузию 4 февраля, затем они разместятся в Олимпийской деревне. С 6 февраля начнутся первые соревнования по хоккею на льду среди женских команд. Официальная церемония открытия фестиваля состоится 9 февраля, а с 10 февраля начнутся соревнования по всем видам спорта.



В Грузии создана важнейшая инфраструктура для развития зимних видов спорта. Фестиваль включает восемь видов спорта. Построены два новых ледовых катка международного уровня — один в Тбилиси, другой в Батуми. В Бакуриани создана уникальная арена для биатлона и лыжных гонок. В фестивале примут участие представители 45 стран. Это огромный показатель для зимних видов спорта, особенно если учесть, что в Европейских олимпийских комитетах всего 50 стран-членов, и из них 45 примут участие в Европейском молодежном олимпийском фестивале. В Грузию прибудут около 1000 спортсменов и до 2000 членов делегаций. Нас ждет по-настоящему впечатляющее событие», — отметил Хабарели.







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