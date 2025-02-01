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В Бакуриани открылась новая биатлонная трасса протяженностью 3,5 км
01.02.2025 11:54
Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры завершил строительство биатлонной и лыжной трассы протяженностью 3,5 км в Бакуриани.
Новая трасса примет зимние юношеские Европейские Олимпийские игры 2025 года, которые состоятся в феврале текущего года. Строительство биатлонной и лыжных трасс и сопутствующей инфраструктуры в Бакуриани, финансируемое из государственного бюджета, началось в 2024 году. Общая стоимость проекта составила более 18,2 млн лари.
Часть соревнований Европейского зимнего молодежного фестиваля пройдет в Тбилиси, где Фонд муниципального развития Минрегионального развития и инфраструктуры завершил строительство ледовой арены международного стандарта. Каток сможет принять такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и керлинг.
Проведение Европейского зимнего молодежного фестиваля и новая инфраструктура будут способствовать как росту узнаваемости страны и туризма, так и развитию зимних видов спорта.
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