

В Бакуриани открылась новая биатлонная трасса протяженностью 3,5 км

01.02.2025 11:54





Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры завершил строительство биатлонной и лыжной трассы протяженностью 3,5 км в Бакуриани.



Новая трасса примет зимние юношеские Европейские Олимпийские игры 2025 года, которые состоятся в феврале текущего года. Строительство биатлонной и лыжных трасс и сопутствующей инфраструктуры в Бакуриани, финансируемое из государственного бюджета, началось в 2024 году. Общая стоимость проекта составила более 18,2 млн лари.



Часть соревнований Европейского зимнего молодежного фестиваля пройдет в Тбилиси, где Фонд муниципального развития Минрегионального развития и инфраструктуры завершил строительство ледовой арены международного стандарта. Каток сможет принять такие виды спорта, как хоккей, фигурное катание и керлинг.



Проведение Европейского зимнего молодежного фестиваля и новая инфраструктура будут способствовать как росту узнаваемости страны и туризма, так и развитию зимних видов спорта.







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