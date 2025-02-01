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Полиция провела обыски в домах гражданских активистов


01.02.2025   18:36


Полиция проводит обыски в домах гражданских активистов. Об этом в социальных сетях пишут сами активисты.

В частности, в эти минуты сотрудники правоохранительных органов находятся в доме гражданского активиста и одного из учредителей группы „Даитове“ („Оставь себе“) в Фейсбуке Кристины Ботковели (Нэнси Воланд).

«К моей двери пришла полиция, если не откроете дверь, мы войдем силой», - пишет Ботковели в социальной сети.

Полиция проводит обыск у нее дома. На следственных мероприятиях присутствует адвокат Шота Тутберидзе. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщил сам адвокат.

Сотрудники правоохранительных органов находятся дома и у еще одного учредителя группы Ильи Глонти. Об этом Илья Глонти сообщил в социальной сети. «Ко мне тоже пришла полиция!» – пишет он.


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