|
|
|
Полиция провела обыски в домах гражданских активистов
01.02.2025 18:36
Полиция проводит обыски в домах гражданских активистов. Об этом в социальных сетях пишут сами активисты.
В частности, в эти минуты сотрудники правоохранительных органов находятся в доме гражданского активиста и одного из учредителей группы „Даитове“ („Оставь себе“) в Фейсбуке Кристины Ботковели (Нэнси Воланд).
«К моей двери пришла полиция, если не откроете дверь, мы войдем силой», - пишет Ботковели в социальной сети.
Полиция проводит обыск у нее дома. На следственных мероприятиях присутствует адвокат Шота Тутберидзе. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщил сам адвокат.
Сотрудники правоохранительных органов находятся дома и у еще одного учредителя группы Ильи Глонти. Об этом Илья Глонти сообщил в социальной сети. «Ко мне тоже пришла полиция!» – пишет он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна