

Активист Илья Глонти доставлен в отделение полиции

01.02.2025 18:58





Один из учредителей группы «Daitove», активист Илья Глонти доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение полиции.



Предположительно, его доставили для допроса.



Около дома Ильи Глонти находились его сторонники и рядовые граждане, которым он сказал, что в его доме был проведен обыск, и все это было связано с запланированной на завтра акцией протеста.



По заявлениям друзей, во время обыска сотрудники правоохранительных органов никого не впустили в квартиру, не присутствовал и адвокат.



«Они боятся завтрашней акции, мы покажем им, сколько нас, грузинский народ даст адекватный ответ, и завтра мы покажем, сколько нас будет», - заявил один из активистов, который в лайв-режиме в социальной сети освещал события у дома Ильи Глонти.





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