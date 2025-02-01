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Активист Илья Глонти доставлен в отделение полиции


01.02.2025   18:58


Один из учредителей группы «Daitove», активист Илья Глонти доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение полиции.

Предположительно, его доставили для допроса.

Около дома Ильи Глонти находились его сторонники и рядовые граждане, которым он сказал, что в его доме был проведен обыск, и все это было связано с запланированной на завтра акцией протеста.

По заявлениям друзей, во время обыска сотрудники правоохранительных органов никого не впустили в квартиру, не присутствовал и адвокат.

«Они боятся завтрашней акции, мы покажем им, сколько нас, грузинский народ даст адекватный ответ, и завтра мы покажем, сколько нас будет», - заявил один из активистов, который в лайв-режиме в социальной сети освещал события у дома Ильи Глонти.


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