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В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест


01.02.2025   20:55


В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест «Нового театра» имени Васо Абашидзе.

Актеры «Нового театра» и родители задержанных в период акций выступают перед горожанами.

Они требуют освобождения всех заключенных.

«Мы приехали сюда, что услышать ваш голос, ту боль, которая есть у вас, здесь будут ваши представители, давайте, увидим и услышим друг друга. Вместе мы намного легче переплывем море. Политзаключенные – наша общая боль», - заявили участники манифеста.

Напомним, что манифест прибыл в Батуми сегодня, именно отсюда начнутся его поездки по регионам.


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