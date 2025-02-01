

В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест

01.02.2025 20:55





В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест «Нового театра» имени Васо Абашидзе.



Актеры «Нового театра» и родители задержанных в период акций выступают перед горожанами.



Они требуют освобождения всех заключенных.



«Мы приехали сюда, что услышать ваш голос, ту боль, которая есть у вас, здесь будут ваши представители, давайте, увидим и услышим друг друга. Вместе мы намного легче переплывем море. Политзаключенные – наша общая боль», - заявили участники манифеста.



Напомним, что манифест прибыл в Батуми сегодня, именно отсюда начнутся его поездки по регионам.





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