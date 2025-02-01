|
|
|
В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест
01.02.2025 20:55
В Батуми, на площади Европы, проходит протестный манифест «Нового театра» имени Васо Абашидзе.
Актеры «Нового театра» и родители задержанных в период акций выступают перед горожанами.
Они требуют освобождения всех заключенных.
«Мы приехали сюда, что услышать ваш голос, ту боль, которая есть у вас, здесь будут ваши представители, давайте, увидим и услышим друг друга. Вместе мы намного легче переплывем море. Политзаключенные – наша общая боль», - заявили участники манифеста.
Напомним, что манифест прибыл в Батуми сегодня, именно отсюда начнутся его поездки по регионам.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна