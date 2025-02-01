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У здания парламента возобновилась акция протеста
01.02.2025 22:07
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.
На 66-ой день протеста участники акции вновь перекрыли центральный проспект столицы.
Требования остаются прежними: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в период акций.
Участники акции держат в руках баннеры разного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.
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