

У здания парламента возобновилась акция протеста

01.02.2025 22:07





На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.



На 66-ой день протеста участники акции вновь перекрыли центральный проспект столицы.



Требования остаются прежними: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в период акций.



Участники акции держат в руках баннеры разного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





