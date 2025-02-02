

Сегодня в Тбилиси и регионах пройдут акции протеста

02.02.2025 11:33





На 67-й день протеста запланированы акции в Тбилиси и регионах.



В частности, 2 февраля в 16:00 состоится совместный марш студентов к «Тбилиси моллу». В это же время планируется проведение акции «До конца!».



В 19:00 начнется акция протеста перед зданием Общественного вещателя.



Протест перед зданием парламента Грузии запланирован в 20:00.



Что касается регионов, то в 18:00 в Ахалцихе запланирована акция «Нет российскому режиму!».



В 19:00 перед зданием Конституционного суда в Батуми начнется акция протеста «На службе родине!».



В 18:00 запланирована акция перед зданием краевой администрации в Зугдиди.



Также в 18:00 состоится шествие протеста Нового театра в регионах.



Акция перед зданием мэрии в Телави состоится в 18:00.



В Кутаиси граждане соберутся перед зданием мэрии с 19:00





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