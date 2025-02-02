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Сегодня в Тбилиси и регионах пройдут акции протеста
02.02.2025 11:33
На 67-й день протеста запланированы акции в Тбилиси и регионах.
В частности, 2 февраля в 16:00 состоится совместный марш студентов к «Тбилиси моллу». В это же время планируется проведение акции «До конца!».
В 19:00 начнется акция протеста перед зданием Общественного вещателя.
Протест перед зданием парламента Грузии запланирован в 20:00.
Что касается регионов, то в 18:00 в Ахалцихе запланирована акция «Нет российскому режиму!».
В 19:00 перед зданием Конституционного суда в Батуми начнется акция протеста «На службе родине!».
В 18:00 запланирована акция перед зданием краевой администрации в Зугдиди.
Также в 18:00 состоится шествие протеста Нового театра в регионах.
Акция перед зданием мэрии в Телави состоится в 18:00.
В Кутаиси граждане соберутся перед зданием мэрии с 19:00
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