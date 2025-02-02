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Сегодня в Тбилиси и регионах пройдут акции протеста


02.02.2025   11:33


На 67-й день протеста запланированы акции в Тбилиси и регионах.

В частности, 2 февраля в 16:00 состоится совместный марш студентов к «Тбилиси моллу». В это же время планируется проведение акции «До конца!».

В 19:00 начнется акция протеста перед зданием Общественного вещателя.

Протест перед зданием парламента Грузии запланирован в 20:00.

Что касается регионов, то в 18:00 в Ахалцихе запланирована акция «Нет российскому режиму!».

В 19:00 перед зданием Конституционного суда в Батуми начнется акция протеста «На службе родине!».

В 18:00 запланирована акция перед зданием краевой администрации в Зугдиди.

Также в 18:00 состоится шествие протеста Нового театра в регионах.

Акция перед зданием мэрии в Телави состоится в 18:00.

В Кутаиси граждане соберутся перед зданием мэрии с 19:00


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