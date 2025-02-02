

У «Тбилиси Молл» собираются участники акции протеста

02.02.2025 16:11





У торгового центра «Тбилиси Молл» собираются участники акции протеста.



Участники акции требуют назначения в стране новых выборов и освобождения задержанных во время протестов. На акции также находятся оппозиционные политики. На прилегающей территории мобилизованы полицейские. По периметру автодороги размещены правоохранители.



Протестующие скандируют: «Огонь олигархии; не будет справедливости, не будет мира».



Участники акции протеста планируют позднее переместиться к зданию парламента Грузии, где уже более 2 месяцев идут акции протеста.



Министерство внутренних дел выступило с заявлением в связи с запланированной акцией протеста на выезде из Тбилиси. Ведомство отмечает, что в целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на каждой локации мобилизованы представители соответствующих подразделений МВД.



По их же данным, автомобильные дороги международного значения являются стратегическими и/или объектами особой важности. Соответственно, согласно статье 222 Уголовного кодекса, блокирование стратегического объекта или объекта особой важности является наказуемым деянием, которое предусматривает тюремное заключение сроком до 2 лет, а совершение данного деяния группой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.





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