

GYLA призывает МВД и прокуратуру соблюдать свободу собраний вместо незаконного вмешательства в нее

02.02.2025 17:09





Ассоциация молодых юристов (GYLA) на фоне запланированной сегодня масштабной акции у «Tbilisi Mall» призывает всех уполномоченных представителей МВД и прокуратуры соблюдать свободу собраний вместо незаконного вмешательства в нее.



Согласно заявлению организации, предыдущие действия «Грузинской мечты» свидетельствуют о практике несоразмерного использования различных правовых механизмов правоохранительными органами, что представляет собой явную угрозу свободе собраний.



Преследование активистов



«Вчера, 1 февраля, в домах активистов, в том числе Ило Глонти, Нэнси Воланд и Исако Девидзе, были проведены обыски и конфискации. Как заявляют сами активисты, позже вызванные на допрос, следственные действия в их отношении напрямую связаны с сегодняшним собранием. В ряде случаев (согласно распространенной информации в отношении Нэнси Воланд и Исако Девидзе) следственные действия сопровождались вербальным, психологическим и физическим насилием со стороны представителей правоохранительных органов.



Предварительное представление мирного протеста как преступления или правонарушения противоречит праву на свободу собраний и выражения мнений, создавая так называемый «запугивающий эффект» (chilling effect), который становится инструментом подавления критического мнения и протестных настроений в обществе.



Угроза уголовного преследования демонстрантов является грубым нарушением принципов законности и пропорциональности, особенно с учетом того, что перекрытие дороги и временное ограничение общественного пространства Европейским судом по правам человека не рассматривается как преступное деяние само по себе, а лишь как сопутствующий эффект мирного протеста.



Правоохранительные органы, включая МВД и прокуратуру, обязаны сохранять политический нейтралитет и обеспечивать реализацию права на свободу собраний.



Использование уголовных механизмов против демонстрантов в данном случае является не юридическим, а политическим инструментом, что противоречит принципам демократического и правового государства», — говорится в заявлении.



Свобода выражения и давление на СМИ



GYLA также отреагировала на угрозы председателя парламента Шалвы Папуашвили в адрес издания «Publika» и заявила, что подобные высказывания со стороны политических фигур не только ущемляют свободу выражения мнений, но и способствуют насилию в отношении СМИ.



«Особую обеспокоенность вызывают заявления Шалвы Папуашвили, который, угрожая «Publika», пытается остановить деятельность критически настроенных медиа.



Это не первая его попытка — в 2023 году он совершил аналогичную атаку на «OC Media», что является частью той же тенденции. Подобные заявления со стороны политиков не только подрывают свободу выражения, но и усугубляют уже существующую атмосферу насилия в отношении журналистов.



Журналисты в Грузии подвергаются давлению и насилию, что выражается как в репрессивной риторике со стороны властей, так и в росте числа угроз и нападений на критически настроенных журналистов, причем виновные лица остаются безнаказанными.



Примечательно, что на фоне этих событий вчера также появилась информация о повреждении магистрального оптоволоконного кабеля телеканала «TV Pirveli», что создало серьезные препятствия для непрерывного вещания канала. На данный момент трансляция восстановлена, однако важно подчеркнуть, что бесперебойная работа независимых медиа является фундаментальным элементом демократического общества, и любые попытки вмешательства в их деятельность напрямую влияют на доступ общества к важной информации».



GYLA призывает всех уполномоченных лиц прекратить политизацию уголовного преследования и использование правоохранительных органов как инструмента против мирного протеста.



«Целенаправленное ограничение стандартов свободы собраний и выражения мнений в Грузии напрямую противоречит Конституции страны и международным обязательствам, в частности, перед Советом Европы в сфере прав человека», — подчеркивается в заявлении.





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