

Гражданина задержали за фразу «Я не доверяю системе»

02.02.2025 17:15





«Солидарность с Мирианом Берулава» — с таким лозунгом в Кутаиси у региональной полиции Имерети прошел митинг местных журналистов.



Представители СМИ выразили свою солидарность с незаконно задержанным журналистом и потребовали его немедленного освобождения.



Мириан Берулава был задержан вчера, 1 февраля. Он находится в изоляторе Самтредия.



Адвокат заявляет, что полиция посчитала фразу Мириана в социальной сети Фейсбук «Я не доверяю системе» оскорблением и поэтому арестовала его по административной статье 173.



Берулава много лет проработал на местном телевидении. Кроме того, принимал активное участие в продолжающихся акциях протеста в Кутаиси.





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