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Гражданина задержали за фразу «Я не доверяю системе»
02.02.2025 17:15
«Солидарность с Мирианом Берулава» — с таким лозунгом в Кутаиси у региональной полиции Имерети прошел митинг местных журналистов.
Представители СМИ выразили свою солидарность с незаконно задержанным журналистом и потребовали его немедленного освобождения.
Мириан Берулава был задержан вчера, 1 февраля. Он находится в изоляторе Самтредия.
Адвокат заявляет, что полиция посчитала фразу Мириана в социальной сети Фейсбук «Я не доверяю системе» оскорблением и поэтому арестовала его по административной статье 173.
Берулава много лет проработал на местном телевидении. Кроме того, принимал активное участие в продолжающихся акциях протеста в Кутаиси.
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