

Документальное кино про тбилисские протесты покажут на кинофестивале в Берлине

02.02.2025 17:52





Грузинское кино о последних событиях в стране покажут на 75-м Берлинском международном кинофестивале.



Для программы Forum Special на Берлинале-2025 от Грузии отобрали короткометражное документальное кино Inner Blooming Springs. Фильм посвящён масштабным протестам после того, как был анонсирован так называемый закон об «иноагентах».



75-й Международный кинофестиваль Берлинале будет проходить с 13 по 23 февраля.



Грузинские режиссеры уже получали награды на Берлинале — Александр Коберидзе с кинокартиной «Что мы видим, когда смотрим на небо» в 2021-м году и Леван Акин в 2024-м с фильмом «Перекресток».



Документальный фильм Inner Blooming Springs сняла Тинатин Кобиашвили, студентка Грузинского института общественных дел (GIPA), дебютантка фестиваля, участница протестных демонстраций.



Работа Тинатин вошла в программу документального короткого метра вместе с двумя другими студенческими работами — «Фруктовая ферма» Наны Сюй из Китая и «Нагота» Сабины Бакаевой из Узбекистана, пишет телеграм-канал nateli_tbilisi.



Все три фильма посвящены политическим кризисам в ставших «горячими точками» странах, где молодому поколению режиссеров удалось создать кино, подобное «страстному допросу о прошлом и враждебном демократии настоящем» (Berlinale’s Press Office).



Показы фильмов будут традиционно сопровождаться дискуссиями о творческих задачах с участием съёмочных команд и экспертов — Саломе Джаши, члена Ассоциации документального кино в Грузии, и Юлии Шагинуровой, представителя Ташкентской киношколы.



Помимо общей социальной трагедии фильмы объединяет тот факт, что они созданы женщинами-реерами, впервые участвующими в киноконкурсе.



Как утверждает сценарист и режиссер Дарико Цулая, до равноправия между мужчинами и женщинами в режиссуре ещё далеко, однако история знает много случаев, когда женское кино вставало в один ряд с шедеврами, созданными мужчинами. Например, фильм Наны Джорджадзе, в котором переплелись любовная и социальная драмы — «Робинзониада, или Мой английский дедушка», получивший приз «Золотая камера» на Каннском кинофестивале.



Источник: Новости - Грузия

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