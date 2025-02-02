

Задержанный Исако Девидзе был избит сотрудниками полиции, он объявил голодовку — адвокат

02.02.2025 21:32





Адвокат Исако Девидзе, Лаша Ткешеладзе, заявил, что его подзащитный был избит полицейскими. По его словам, Девидзе начал голодовку в знак протеста.



По словам адвоката, Девидзе захватили на улице люди в гражданской одежде, не представившиеся. Они скрутили ему руки и насильно посадили в машину, не дав возможности связаться ни с адвокатом, ни с семьей.



— «Ему даже не сказали, что он задержан. Просто отобрали телефон. В какой-то момент, выходя из машины, Исако попытался крикнуть, чтобы кто-то его услышал. Он боялся, что ему могут что-то подбросить», – рассказывает Ткешеладзе.



После этого его насильно привели домой и провели обыск, не пустив в дом ни мать, ни адвоката.



— «В подъезде его впервые избили. Второй раз – уже дома. Когда обыск ничего не дал, полицейские начали его оскорблять, унижать. Когда Исако спросил, почему они так с ним обращаются, ему ответили: «Много говоришь, мальчик», – и снова избили», – заявляет адвокат.



По словам Ткешеладзе, в отделении Исако четыре часа держали в комнате, где было 7 полицейских. Они не проводили официального допроса, не просили подписывать документы, а лишь задавали вопросы, связанные с протестами:



«Кто перекроет дорогу?»

«Что планируется на завтрашней акции?»

«Вы знаете какого-то человека в кепке и с бородой?»

«Какие тренинги вы проходили?»



— «Он смеялся над этими вопросами и отвечал: «Акцию организуют люди», «Я не знаю бородатого человека», «Тренинг для гражданского активизма не нужен, как и не нужен тренинг для любви к своей стране».



После выхода из отделения Девидзе объявил голодовку. Он заявил, что солидарен с другими политическими заключенными, в том числе с Мзией Амаглобели, которая голодает уже 22 дня.



— «Я слышал людей, которые собрались возле управления, спасибо всем за поддержку!» – передал он через адвоката.



После задержания у отделения полиции собрались родственники, друзья и активисты. Мать Девидзе, Нино Челидзе, заявила:



— «Меня не пустили внутрь, потому что не хотели, чтобы я увидела, что они с ним сделали. Когда его выводили, мне даже не дали подойти к сыну, посмотреть ему в глаза… Но пусть знают, что столько слез матерей не пройдет бесследно. Бумерангом это к ним вернется.»



Министерство внутренних дел заявило, что Девидзе задержан за «неповиновение полиции» по статье 173 Административного кодекса.



Кроме его дома, полиция обыскала квартиры активистов Facebook-группы «Дайтове», Нэнси Воланд и Илиа Глонти.



По информации МВД, следственные действия проходят по статье 225 (организация группового насилия) и 226 (организация групповых действий) Уголовного кодекса.







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