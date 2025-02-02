

Писательница Найра Гелашвили: «Родина наполнилась трусливыми мужчинами, мстящими женщине»

02.02.2025 21:37





Писатель, переводчик и публицист Найра Гелашвили прокомментировала заключение под стражу соучредителя и директора Batumelebi и Netgazeti, Мзии Амаглобели. Она призывает власти немедленно освободить ее и других политических заключенных.



«До каких пор?»



— До каких пор вы будете наслаждаться медленной смертью невиновного человека, взрослой женщины?



— Она голодает, потому что ее унизили, потому что ее достоинство было растоптано, потому что ее подвергли бесчеловечному обращению!



— Она голодает, потому что ее страна наполнилась трусливыми, бесчестными мужчинами, считающими ударить по беспомощной женщине, запугивать ее, мстить ей – проявлением мужества!



— Они никогда не слышали о кодексе мужского достоинства!



— У этих надутых силовиков, подобных Ираклию Дгебуадзе, за их внешним фанфаронством скрывается жалкое ничтожество. Такие люди готовы ныть на весь мир, что удар слабой женской руки, а точнее – легкое касание пальцев к подбородку, причинило им невыносимую боль! Вот этого, кстати, действительно не случалось в истории Грузии и Кавказа!



— Таким не объяснишь, что такое позор и что значит быть позором.



— Этот персонаж войдет в новейшую историю – и в будущую «Книгу о достоинстве», которая обязательно будет написана, – как хрестоматийный, трагикомический пример деградации мужчины.



Дело Мзии Амаглобели – это тест для всего общества. Это момент истины для общественной морали.



Как иначе назвать тех существ, что запрятали в свое подсознание жажду крови и мести, но время от времени извергают это наружу? Одни – громко, другие – тихо, но всегда под благовидным предлогом «заботы о государственном порядке».



Как назвать тех, кто молча терпел унижения и теперь завидует тому, кто не смог и не захотел терпеть? «Голодает? Ну и пусть! Пусть умрет!» – пишут они в соцсетях. Но самое страшное – это молчание. Молчание власти. Молчание светских и духовных лидеров.



Не нашлось ни одного, кто бы проявил беспокойство о несправедливо осужденной женщине.



Ни одного, кто возмутился бы тем, что ее незаконно арестовали, довели до аффекта бесчеловечным обращением, а затем за один слабый удар приговорили к 7 годам тюрьмы!



Ни одного, кто сказал бы, что ее спокойно оставляют умирать.



А это и есть убийство.



Те, кто хочет стать убийцей, ничем не остановятся. Но я верю в чудеса. Поэтому снова призываю: освободите Мзию Амаглобели! Освободите политзаключенных! Даже на войне бывают проблески добра.



Не дайте моменту стать необратимым. Не дайте справедливости погибнуть.



Голодовка и арест



Сегодня 22-й день голодовки Мзии Амаглобели.



Она была дважды задержана 11 января: Впервые – за расклейку протестного плаката с надписью «Ипицеба Сакартвело» («Грузия бастует»). Во второй раз – за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, после чего ей предъявили уголовное обвинение по статье 353¹ (нападение на полицейского), предусматривающее от 4 до 7 лет тюрьмы.



Инциденту предшествовали конфликт и давка между протестующими и полицией, вызванные провокациями со стороны правоохранителей.



14 января Батумский городской суд назначил Мзии Амаглобели меру пресечения в виде ареста, несмотря на явную несоразмерность обвинения.



Адвокаты подали апелляцию, но Кутаисский апелляционный суд отказался ее рассматривать.



Многие юристы и правозащитники считают, что действия Мзии Амаглобели не соответствуют предъявленному обвинению. По их мнению, максимум, что могло бы быть инкриминировано – это административное правонарушение. Ее содержание под стражей называют необоснованным и политически мотивированным.







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