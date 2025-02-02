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Протестующие шествием пришли к городскому суду, а затем присоединятся к акции на проспекте Руставели
02.02.2025 22:57
Собравшиеся у торгового центра «Тбилиси Молл» участники акции переместились шествием к городскому суду.
Участники акции планируют отправиться на проспект Руставели, к зданию парламента, и продолжить акцию протеста там.
Во время шествия участников протеста сопровождал полицейский кордон.
С 16:00 протестующие несколько раз пытались перекрыть дорогу у здания торгового центра, однако в конечном итоге силы полиции освободили дорогу, и движение возобновилось. На акции произошли как физические, так и словесные противостояния. Правоохранители задержали нескольких участников акции, в том числе лидеров оппозиционной партии Гиги Угулава и Нику Мелия. На акции нескольким гражданам стало плохо, потребовалась скорая помощь.
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