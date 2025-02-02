

Отец погибшего в парке Рике подростка рассказал о том, что ему известно о трагедии

02.02.2025 23:47





Отец погибшего в парке Рике подростка Григол Адеишвили рассказал грузинской службе Радио Свобода, что в полиции ему заявили об идущем следствии, но другие детали сообщать не стали. Он намерен разобраться в случившемся после похорон сына: «Моего сына уже нет, но, может, мы спасем жизнь другим людям».



«Его друзья сказали, что держали его несколько минут руками, но он становился тяжелее. Он был в куртке, видимо, та наполнилась водой. Он сам как минимум 60 килограмм весил. Видимо, дети уже не смогли его удержать. До приезда полиции тоже прошло время. Мальчики рассказали, что до их прибытия они уже не смогли удержать Иосеба, и он провалился. У одного из них руки исцарапаны. Один из его друзей ночью просыпается с криком «держись, Иося, держись». Он в очень тяжелом состоянии», - рассказал Григол Адеишвили.





Напомним, что ученик восьмого класса упал в яму с мусором и водой в парке Рике и погиб. Произошло это возле так называемых «стеклянных труб». МВД начало расследование по статье о доведении до самоубийства (ст. 115 УК Грузии). Эту статью используют, когда обстоятельства гибели человека неясны. Городские власти распространили заявление, в котором говорится, что подросток погиб на частной территории. В связи с трагедией у мэрии прошла акция протеста.





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