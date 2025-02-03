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В ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели был задержан 31 человек
03.02.2025 11:43
По информации Министерства внутренних дел Грузии, 2 февраля, в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у здания «Тбилиси Молл», сотрудниками правоохранительных органов всего был задержан 31 человек.
Как заявили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве, указанные лица были задержаны в административном порядке за правонарушения, предусмотренные 173-ей Статьей – неподчинение законному требованию сотрудника полиции.
По сводке МВД, часть задержанных уже освобождена под расписку, в том числе и один из лидеров “Коалиции за перемены” Ника Мелия.
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