

В ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели был задержан 31 человек

03.02.2025 11:43





По информации Министерства внутренних дел Грузии, 2 февраля, в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у здания «Тбилиси Молл», сотрудниками правоохранительных органов всего был задержан 31 человек.



Как заявили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве, указанные лица были задержаны в административном порядке за правонарушения, предусмотренные 173-ей Статьей – неподчинение законному требованию сотрудника полиции.



По сводке МВД, часть задержанных уже освобождена под расписку, в том числе и один из лидеров “Коалиции за перемены” Ника Мелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





