

Хартия журналистской этики Грузии осуждает насилие против журналистов

03.02.2025 12:28





Хартия журналистской этики Грузии обратилась к международным правозащитным организациям с призывом оценить систематическое насилие силовиков в отношении журналистов.



«Хартия журналистской этики осуждает факты неадекватного обращения и чрезмерного применения силы в отношении журналистов со стороны силовых структур. Мы призываем международные правозащитные организации дать соответствующую оценку действиям силовиков, выходящих за рамки конституции и закона, а также системному насилию против представителей медиа», — говорится в заявлении, опубликованном 3 февраля.

Факты насилия и давления на журналистов



Согласно заявлению Хартии, различные подразделения МВД, в том числе силовики в масках без опознавательных знаков, грубо и неуважительно обращались с журналистами на акции у «Tbilisi Mall». Они оскорбляли их, силой вытесняли с территории, мешали вести съемку, особенно в моменты применения насилия против протестующих.



На опубликованных видеокадрах видно, как полицейский угрожает журналисту «Радио Свобода» Геле Бочикашвили: «Убери эту камеру, иначе разобью тебе лицо».



Даже после того, как журналист объяснил, что выполняет свою профессиональную обязанность, силовик не отступил: «Мне все равно, кто ты, убери камеру!»



Другие случаи преследования журналистов:



• Журналисты Aprili.Media Вахо Карели и Ната Уридия — полицейские пытались силой выгнать их с территории.

• Журналистка «Мтавари» Деа Мамисеишвили — подверглась физическому нападению, получила удары руками и ногами, а также словесные оскорбления.

• Журналист «Радио Марнеули» Владимир Чхутунидзе — во время съемки задержания Ники Мелия его грубо оттолкнули и оттащили на тротуар.

• Журналистка «TV Пирвели» Диана Чиргадзе — полицейские силой вытолкнули ее с территории, до этого унижали и угрожали оператору.

• Оператор «TV Пирвели» Нико Кокая — получил сотрясение мозга, был госпитализирован в клинику «ВиваМед». На видео видно, как он корчится от боли после жесткого задержания.

• Журналистка «TV Пирвели» Хатия Самхарадзе — полицейский Мирза Кезевадзе отобрал у нее телефон, бросил на землю и ударил ногой.

• Журналист «Формулы» Георгий Квижинадзе — полицейские пытались отнять у него микрофон.

• Журналистка «Медиачекера» Ниния Какуабадзе — силовики препятствовали съемке автомобиля, на котором передвигался глава Департамента спецзаданий МВД Звиад Харазишвили.

• Журналист «Гурия Ньюс» — получил удар по камере от человека без полицейской формы.



Хартия журналистской этики Грузии осуждает насилие против журналистов и призывает международные правозащитные организации дать оценку систематическим нападениям и запугиванию.



Организация подчеркивает, что грузинские власти должны нести ответственность за подавление свободы слова и жестокие репрессии против прессы.





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