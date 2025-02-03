Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правозащитники требуют возбудить дело против главы спецназа


03.02.2025   12:58


Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) потребовала возбудить уголовное преследование в отношении главы департамента спецназа МВД Звиада Харазишвили (по прозвищу «Хареба») и приостановить его полномочия.

В заявлении содержится ссылка на кадры, опубликованные телеканалами, на которых видно, как Хареба наносит удар ногой задержанному участнику протеста.

СМИ предположили, что задержания некоторых участников протеста были под личным контролем Хареба.

МВД сообщило о задержани более 30 человек на акции в воскресенье.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна