

Правозащитники требуют возбудить дело против главы спецназа

03.02.2025 12:58





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) потребовала возбудить уголовное преследование в отношении главы департамента спецназа МВД Звиада Харазишвили (по прозвищу «Хареба») и приостановить его полномочия.



В заявлении содержится ссылка на кадры, опубликованные телеканалами, на которых видно, как Хареба наносит удар ногой задержанному участнику протеста.



СМИ предположили, что задержания некоторых участников протеста были под личным контролем Хареба.



МВД сообщило о задержани более 30 человек на акции в воскресенье.





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