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Клиника Ингороква подтвердила госпитализацию пятерых участников акции
03.02.2025 13:50
Тбилисская клиника Ингороква, куда обычно скорые везут пострадавших при разгонах акций протеста, подтвердила госпитализацию минувшей ночью пяти человек.
У четверых диагностировано сотрясение мозга, у еще одного - серьезная травма глазницы.
Один из пациентов, после оказания первой медицинской помощи, по собственному желанию перевелся в другую клинику для дальнейшего лечения.
Другая клиника - "Вивамед", сообщила, что к ней поступили двое пострадавших демонстрантов. Один госпитализирован с серьезным сотрясением мозга, второй уже выписан и будет лечиться амбулаторно. Клиника не уточняет, но предположительно поступившие к ней пациенты - те, об избиении которых при задержании ночью говорили адвокаты и их привезли из СИЗО.
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