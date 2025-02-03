

Клиника Ингороква подтвердила госпитализацию пятерых участников акции

03.02.2025 13:50





Тбилисская клиника Ингороква, куда обычно скорые везут пострадавших при разгонах акций протеста, подтвердила госпитализацию минувшей ночью пяти человек.



У четверых диагностировано сотрясение мозга, у еще одного - серьезная травма глазницы.



Один из пациентов, после оказания первой медицинской помощи, по собственному желанию перевелся в другую клинику для дальнейшего лечения.



Другая клиника - "Вивамед", сообщила, что к ней поступили двое пострадавших демонстрантов. Один госпитализирован с серьезным сотрясением мозга, второй уже выписан и будет лечиться амбулаторно. Клиника не уточняет, но предположительно поступившие к ней пациенты - те, об избиении которых при задержании ночью говорили адвокаты и их привезли из СИЗО.





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