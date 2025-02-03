

Бывший президент Нацбанка Грузии задержан вчера на акции

03.02.2025 13:52





Вчера на акции протеста был задержан бывший президент Национального банка Грузии (2009-2016) Гиорги Кадагидзе.



Полиция бросилась в толпу, когда шествие шло от Tbilisi Mall в сторону Парламента на набережной, и схватила его. Он стоял на тротуаре, не был на "передней" линии перед полицией. Вероятно, это было их задание, и он не просто так "попал под руку". Кадагидзе переведен в изолятор муниципалитета Душети.



Адвокат задержанного Кадагидзе, Шота Кахидзе заявил:

"Гиорги Кадагидзе был задержан сотрудниками полиции во время проведения протестной акции. Фактически, с применением силы его посадили в машину. Как нам стало известно, он задержан административно, повреждений не обнаружено. Очевидно, что его задержание было без всяких оснований, по политическим мотивам. Как будут развиваться события по этому поводу, станет известно позже".



Вчера же на акции в интервью Euronews Georgia Кадагидзе заявил: "Режим «Грузинской мечты» вышел за рамки Конституции. Мы — мирные демонстранты, свобода выражения гарантирована Конституцией. Закон и правда на нашей стороне. На другой стороне — силовые структуры, выполняющие волю одного человека“.





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