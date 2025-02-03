

Иванишвили будет давать показания в суде онлайн «из-за возраста»

03.02.2025 14:06





5 февраля Бидзина Иванишвили даст показания по делу против бывшего главы «Фонда соинвестирования» Георгия Бачиашвили в Тбилисском городском суде. Однако олигарх не явится лично, а будет допрошен дистанционно.



По словам прокурора Михаила Садрадзе, дистанционный допрос связан с «обеспечением безопасности» и тем, что допрос может занять длительное время. Также в суде было отмечено, что возраст Иванишвили — один из факторов, почему он не может дать показания в зале суда.



Георгий Бачиашвили считает, что олигарх просто избегает ответственности:



«Еще год назад я сказал, что Бидзина Иванишвили не осмелится явиться в суд. Точно так же, как он не осмелился появиться в Сингапуре и на Бермудских островах. Сегодня это подтвердилось.



Сторона обвинения сослалась на возраст Иванишвили и на то, что допрос займет слишком много времени. Но человек, который претендует на управление страной, не может из-за возраста явиться в суд? Это его личное желание – избежать этой ответственности».



Окончательно неизвестно, будет ли заседание открытым, но Бачиашвили уверен, что процесс заранее решено провести в закрытом режиме.



Обвинения против Бачиашвили

Прокуратура возбудила дело в июле 2023 года. Согласно обвинению, Георгий Бачиашвили незаконно присвоил 8 253,13 биткоина и легализовал незаконные доходы.



Стоимость похищенных биткоинов на момент предполагаемого преступления составляла 39,2 миллиона долларов. Бачиашвили не признает вину и утверждает, что уголовное преследование началось после того, как он отказался передать биткоины представителю Иванишвили.



Миллиардер, основатель правящей «мечты» и олигарх Бидзина Иванишвили в этом деле официально признан потерпевшим.





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