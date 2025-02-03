

Адвокат Ники Мелия требует незамедлительного расследования факта насилия в отношении своего подзащитного

03.02.2025 15:44





Требуем, чтобы Специальная следственная служба срочно начала расследование по факту насилия в отношении Ники Мелия в здании управления полиции, - указанное заявление сделал адвокат Георгий Кондахашвили.



По его словам, сторона защиты также требует изъятия кадров с камер видеонаблюдения, размещенных в здании управления.



"Вчера, когда после незаконного задержания, Ника Мелия был доставлен в Главное управление, по его словам, в отношении него было осуществлено насилие со стороны заместителя главы управления некоего Чокури. Несмотря на то, что против своей воли, он все же является членом парламента Грузии. Хочу напомнить всем, что нарушения конвенции не имеют срока давности. Может пройти много лет, но эти люди все равно будут привлечены к уголовной ответственности. Требуем, чтобы Специальная следственная служба срочно начала расследование по факту насилия в отношении Ники Мелия в здании управления полиции, когда он был задержан, находился в наручника в здании управления. Также мы требуем, изъятия кадров с камер видеонаблюдения, размещенных в здании управления, и соответствующего реагирования по указанному факту," – заявил Кондахашвили.



Напомним, что вчера один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был задержан на акции протеста у здания «Тбилиси Молл», позже он был освобожден под расписку.





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